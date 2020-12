Aurora Ramazzotti in piena forma mostra un gran bel décolleté – FOTO

Aurora Ramazzotti dopo il Covid si gode le vacanze di Natale, come la mamma anche per lei non manca l’ironia

Sembra la fotocopia della mamma, Aurora Ramazzotti è uguale a Michelle Hunziker e insieme formano una coppia strepitosa. Il loro ottimismo, l’autoironia, la capacità di sdrammatizzare in ogni occasione anche quella più buia, sono solo certe delle qualità che le contraddistinguono. La piccola influencer non si ferma più e dopo il Covid, che ha contratto poco tempo fa, è tornata in pista e su Instagram si diverte pubblicando delle foto che fanno impazzire il web.

Aurora Ramazzotti: décolleté vero o finto?

Aurora Ramazzotti non si è mai nascosta e non ha mai perso occasione per prendersi in giro quando era il momento o affrontare argomenti più seri. Infatti è stata proprio la prima a lanciare su Instagram foto al naturale senza trucchi per far capire che anche i vip soffrono di problemi comuni come l’acne. Oggi invece ha pubblicato un post che la ritrae con un bel décolleté, un lato A che ha sconvolto i suoi fan. Ma è vero o finto? Ecco cosa ha rivelato l’influencer.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

“Nessun trucco miracolosamente venuto bene dovrà mai essere sprecato” scrive sul post e poi aggiunge “Non sono io, è il push up”. E con questa confessione, Aurora si spoglia completamente e l’abbondante décolleté è finto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram)

L’unica cosa vera e autentica è il suo amore per Goffredo, il suo compagno di vita. Insieme formano una delle coppie più belle del web. Sono giovani e innamorati.