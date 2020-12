Barbara D’Urso incontenibile su Instagram “cattura” i raggi del sole in un paesaggio prettamente invernale: sexy lady

La regina indiscussa della Mediaset, Barbara D’Urso si concede un pò di relax all’ombra di un paesaggio invernale, ricco di tempeste metereologiche. Nonostante tutto il cielo riesce a regalare alla sensuale “Carmelita” un raggio di sole che illumina ogni angolo del suo incontenibile repertorio di forme.

Così sembra ringiovanirsi ogni istante, sempre più, mentre “getta” ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo per tutti coloro che invidiano la sua naturale bellezza. Un modo per contrastare l’onda “terrificante” degli haters, in costante prima linea, nel giudicare le sue intenzioni.

Giorni fa si era diffusa sul web, la notizia che la accostava finalmente ad un fidanzato, smentita prontamente dalla diretta interessata a colpi di selfie con l’amatissimo “tapiro d’oro”. “Carmelita” ha risposto così, eludendo ancora una volta, con ironia e satiricità, l’obiettivo dei “paparazzi”, sempre desiderosi di scoprire qualcosa di più sul suo conto

Barbara D’Urso, dalla smentita all'”onda d’urto” di bellezza: “Una foto per voi”

Non è per nulla facile individuare i tratti dettagliati della vita privata di Barbara D’Urso. Lo hanno provato sulla loro “pelle” i paparazzi, che finora hanno ottenuto un mero “pugno di mosche”, abbinato a diversi “due di picche” sulle eventuali storie d’amore costruite dalla splendida “Barbarella”.

Dopo aver smentito attraverso un post ufficiale sui social, chi l’accostava ad una possibile “fiamma” d’amore è tornata a splendere alla sua maniera. Su Napoli, in questi giorni si sta abbattendo un “diluvio universale”, ma lei affronta senza timore le avverse condizioni metereologiche.

La diva di Canale 5 si rende ancora una volta protagonista su Instagram, dove ha raccolto ben 2,8 milioni di fan, con “buona pace” degli haters. Stavolta nel cielo coperto da nuvole ammassate e di “mal augurio” si fa spazio un raggio di sole che penetra in direzione della protagonista della Mediaset, scoprendo la camicia jeansata.

A rendere brillante l’atmosfera è quel particolare di curve mozzafiato, traboccanti dal top nero aderente: un sogno ad occhi aperti per alcuni dei suoi fan, che hanno risposto così al cuore tenero della “Carmelita”: “Fai bene Barbara , goditi la vita …👏👏👏; Che gambe‼️‼️‼️❤️; Nn esistono complimenti x la tua bellezza”