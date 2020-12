Roma: Nicolò Zaniolo diligente per Madalina Ghenea, è felice?

Il centrocampista giallorosso Nicolò Zaniolo denota alcune considerazioni in merito alla nuova relazione con Madalina Ghenea.

Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, è stato al cento del gossip negli ultimi giorni per via della sua nuova relazione con la modella ed attrice Madalina Ghenea. Dopo essersi lasciato con la sua ex fiamma Sara Scaperrotta, il giocatore ha deciso di chiudere definitivamente con il passato e guardare avanti. Nel frattempo però pare che abbia utilizzato la piattaforma Instagram per condividere con i suoi fan un annuncio alquanto spiazzante.

Roma: il presente di Nicolò Zaniolo e Madalina

In un presente felice e prosperoso per Nicolò sembra adagiarsi la novella storia d’amore con la trentaduenne Madalina. Secondo le ultime parole condivise sui social dal numero 22 della A.S. Roma sembrerebbe che sia immune da alcune voci poco gradevoli sollevatesi nei confronti della nascente coppia.

Dopo le insinuazioni di alcune riviste sul possibile metodo “chiodo schiaccia chiodo” balenato nella mente del calciatore, è stato lui stesso ad esporsi in merito volendo chiarire la situazione. “La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro“, così avrebbe esordito Zaniolo in una recente storia pubblicata sul suo profilo. Per aggiungere in conclusione come nella realtà dei fatti egli sia un ragazzo più che diligente.

“In questo momento penso solo alla Roma, non vedo l’ora di tornare a giocare. Sto lavorando per tornare più in forma possibile“. Effettivamente non sembra fare una piega, l’intenzione del centrocampista non era quello di attirare l’attenzione altrui, bensì quella di godersi nel migliore dei modi il suo presente.