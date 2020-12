Un uomo, di cui non si conoscono le generalità, è morto questa mattina in provincia di Roma dopo essere stato travolto da un treno sui binari.

Un uomo è deceduto questa mattina dopo essere stato travolto da un treno sui binari. È accaduto intorno alle 10 sulla linea FL24, tra Ciampino e Pavona, in provincia di Roma. Stando a quanto ricostruito sino ad ora, la vittima sarebbe stata investita da un treno all’altezza della stazione Casabianca. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per l’uomo era troppo tardi: i medici hanno potuto solo costatarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso gli accertamenti della Polizia Ferroviaria giunti sul posto insieme ai soccorsi.

Roma, tragedia in mattinata: uomo travolto e ucciso da un treno sui binari

Tragedia questa mattina, mercoledì 30 dicembre, in provincia di Roma, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in corsa sui binari. Stando a quanto riporta la redazione di Roma Today, la vittima, di cui non si conoscono le generalità, sarebbe stata travolta da un convoglio all’altezza della stazione Casabianca, nel tratto tra Ciampino e Pavona.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti gli operatori sanitari del 118, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso, sopraggiunto dopo l’impatto con il treno.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Stando ai primi accertamenti, come riporta Roma Today, pare possa essersi trattato di un gesto estremo dell’uomo che si sarebbe tolto la vita gettandosi sotto il convoglio.

Al vaglio degli inquirenti vi sono le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza e le testimonianze delle persone che hanno assistito al dramma.

I passeggeri che viaggiavano sul treno sono, riferisce Roma Today, sono stati fatti scendere ed hanno proseguito il viaggio attraverso un autobus sostitutivo messo a disposizione da Trenitalia.