Barbara Pedrotti bellissima in una foto in primo piano, che sguardo-FOTO

La Pedrotti condivide una foto in primo piano e appare con uno sguardo davvero magnetico e molto intenso, che bella

La bella conduttrice Barbara Pedrotti condivide una foto in cui appare in primo piano ed è bellissima, con uno sguardo intenso e i suoi occhi verdi che incantano. Nella didascalia scrive una frase in francese “Nous sommes nos choix”, significa noi siamo la nostra scelta. In questo periodo natalizio la Pedrotti ha trascorso la maggior parte del tempo a casa con la sua cagnolina.

Sotto a una foto che le ritrae insieme scrive.“Ed eccoci qua con il Natale ormai alle spalle. Per noi è stata una giornata semplice, intima, alle prese con presenze e assenze, sogni e realtà. Voi invece come avete trascorso questo Natale “così diverso”? Un abbraccio fortissimo amici miei e ancora auguri da tutta la famigliola”.

Barbara Pedrotti testimonial per Samsung, che bella

La Pedrotti ha condiviso un repost della pagina di Samsung Italia in cui appare un video di una lavatrice e la sua faccia all’interno che dice queste parole: “Questa è l’intelligenza artificiale di Samsung Ai-control”. La pubblicità riguarda la nuova lavatrice intelligente con il suo filtro. Nelle stories invogliano le persone a provare il filtro che hanno pensato per questo prodotto e infatti la Pedrotti aveva fatto proprio quello, quindi non è la testimonial ma ha semplicemente usato il filtro.

Oltre che ad aver fatto selfie con la cagnolina e aver provato il filtro della Samsung, la Pedrotti si è anche data alla cucina nel periodo natalizio. E ovviamente si è anche allenata per smaltire tutto il cibo mangiato in questo periodo di festa. Ha anche lavorato però la Pedrotti, infatti ha condiviso una foto su Instagram mentre lavora al computer con la sua agenda e spiga della sua nuova collaborazione con Quadlock case.

I prodotti riguardano lo sport e lei ne ha parlato ai suoi follower consigliando il desk mount che è un supporto per il telefono che lo tiene in piede per poter videochiamare in comodità. Il lavoro non si ferma mai sopratutto quello che riguarda la sponsorizzazione di prodotti.