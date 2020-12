Auto finisce fuori strada e si ribalta: muore giovane dottoressa

Una giovane dottoressa è morta questa mattina in un tragico incidente stradale in auto consumatosi sulla Sp 106 nel territorio di Putignano (Bari).

Gravissimo incidente questa mattina lungo la strada provinciale 106, nella periferia di Putignano, in provincia di Bari. Una dottoressa di 32 anni ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava, per cause ancora da accertare, è finita oltre il muretto che delimita la strada e si è ribaltata più volte. Sul luogo del sinistro sono arrivati i Vigili del fuoco ed il personale del 118 che non ha potuto far altro che costatare la morte della 32enne.

Una dottoressa dell’ospedale Santa Maria di Putignano è morta questa mattina, mercoledì 30 dicembre, in un tragico incidente consumatosi nella periferia del comune in provincia di Bari. La vittima è Silvia Camilli, 32enne originaria di Roma, ma residente a Gioia del Colle. Stando a quanto emerso sino ad ora, come riporta la redazione de La Gazzetta del Mezzogiorno, la vittima stava percorrendo la provinciale 106 alla guida della sua auto per rientrare dopo un turno di lavoro. Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza dell’incrocio con la strada comunale Lama Caldaia, la vettura si è ribaltata ed è finita in un campo oltre il muretto a bordo della carreggiata. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo alla 32enne.

Sul luogo del sinistro sono arrivati i vigili del fuoco ed i sanitari del 118. Nulla ha potuto il personale medico che ha costatato il decesso della giovane dottoressa.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Putignano che hanno provveduto agli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno condotto il mezzo fuori strada.

Tra le prime ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è quella secondo la quale la donna abbia perso il controllo del veicolo in seguito ad un colpo di sonno alla guida.