Per attuire le preoccupazioni in vista della nomination per Dayane Mello ci sarà una sorpresa volante sul GF Vip, l’aereo sta per decollare.

La concorrente del Grande Fratello Vip, Dayane Mello, continua la sua sfida con la temutissima nomination di questa settimana. A sostenere la modella nella giornata di oggi forse arriverà una sorpresa, che occasionalmente sorvolerà la casa al momento più sorvegliata d’Italia. Il gesto forse riuscirà a far dimenticare a Dayane per qualche attimo l’oblio dietro la celebre Porta Rossa.

Leggi anche —>>> Dayane Mello, a chi sarà rivolto lo sguardo ammaliante? – FOTO

Dayane Mello e lo zoom sul suo sguardo triste

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Potrebbe interessarti anche —>>> Dayane Mello bestemmia al Grande Fratello? La verità

L’ultimo post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Instagram mostra uno scatto in cui Dayane sembra apparire particolarmente sovraprensiero. Lo sguardo basso e la mandibola leggermente contratta fanno intuire che lo stato d’animo della concorrente non sia proprio dei migliori. Eppure, fortunatamente a correrle in aiuto giungono i suoi fan.

“Ti vogliamo vedere sorridere! Nelle storie trovate il link per partecipare all’aereo e sostenerla ❤️” sono queste le parole utilizzate a sostegno della discussa coinquilina trentunenne. Adesso si attende che la sorpresa venga adguatamente sostenuta e successivamente messa in atto, mentre Dayane per il momento continua a rimanere totalmente ignara di tale inattesa iniziativa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Chissà se Dayane è davvero destinata a varcale la soglia della casa concludendo così la sua avventura prendendo a braccietto anche questo sconsiderato 2020. Eppure, mentre i suoi sostenitori continuano a tenere le dita incrociate, una cosa però resta certa: la sua bellezza sembra sopravvivere anche ad un giorno particolarmente dubbioso.