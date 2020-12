GF Vip, scatta la passione tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi – FOTO

Nella casa del GF Vip il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua a evolversi: nella notte i due sempre più vicini

Una coppia che sta facendo molto discutere quella formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi all’interno, e all’esterno, della casa del Grande Fratello Vip. L’ex velino ha messo un punto alla sua “amicizia speciale” che lo legava a Elisabetta Gregoraci e ha voltato pagina con l’influencer Giulia Salemi. Quest’ultima, dopo la precedente esperienza al GF e la storia d’amore con Francesco Monte, aveva ribadito la sua volontà di non avvicinarsi a nessun uomo questa volta. Ma al cuore non si comanda. I due sono sempre più vicini e dopo il bacio che si sono scambiati sotto le feste sembrano non volersi più trattenere.

Nella notte momenti intimi tra Pierpaolo e Giulia

Nella notte Pierpaolo e Giulia si sono lasciati andare a teneri momenti che li hanno visti scambiarsi inequivocabili effusioni dapprima in piscina e successivamente nella vasca da bagno. Tra la coppia carezze, sguardi, sorrisi e qualche bacio a stampo. L’attrazione fisica è evidente, così come un trasporto che appare andare oltre la soglia dell’amicizia.

La stessa Giulia nel corso della scorsa puntata ha affermato di non aver mai provato negli ultimi anni un feeling così immediato con un uomo. Dal canto suo Pierpaolo è al centro di diverse polemiche a causa della sua confusione che l’ha visto prima avvicinarsi a Elisabetta Gregoraci, poi ripensare all’ex compagna e madre di suo figlio, Ariadna Romero, e ora la bella influencer.

C’è chi, all’interno e all’esterno della casa, pensa si tratti di pura voglia di apparire. Creare una storia d’amore all’interno del reality ha sempre portato infatti il pubblico ad affezionarsi e a coinvolgersi maggiormente. Altri invece credono che tutto stia nascendo in maniera naturale e che le emozioni all’interno della casa siano inevitabilmente vissute in modo differente rispetto alla “vita reale”.

Per il momento Pierpaolo e Giulia sembrano volerci andare con i piedi di piombo, ma la chimica tra di loro appare evidente. Le immagini di questa notte ne sono una prova.