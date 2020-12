Incredibile Lory del Santo, la rivelazione sul suicidio del figlio

Incredibile Lory del Santo da Serena Bortone. Tutti sotto choc per le sue forti affermazioni sulla morte del figlio Loren

Lory Del Santo è una donna che ha vissuto una vita ad ostacoli. Una vita non facile, che non l’ha graziata, anzi e ogni volta lei si è rialzata, reinventata e ripartita. La showgirl si è raccontata ancora una volta davanti a Serena Bortone nel programma Oggi è un altro giorno su Rai 1.

Come sempre ha spiazzato tutti, anche la sua conduttrice con le sue esternazioni. Attrice, regista, opinionista e anche ex gieffina, Lory del Santo ha parlato della sua vita, quella da piccola, cresciuta in una casa senza agi e senza nemmeno il riscaldamento e poi anche quella da mamma.

La Del Santo ha raccontato anche del suicidio del figlio Loren avvenuto nel 2018 a soli 19 anni. Per lei un’ennesima tragedia e la perdita di un secondo figlio, dopo Conor, avuto con Eric Clapton. Le sue dichiarazioni hanno gelato tutti, anche la Bortone.

Incredibile Lory del Santo: Loren “è meglio che sia successo”

Lory del Santo ha parlato con Serena Bortone del suicidio di suo figlio Loren. Sono passati due anni ma per lei la ferita è come se fosse fresca. Lei che non si è mai tirata indietro ha parlato del tragico evento e ha usato una frase anche molto forte.

“Forse è meglio che sia successo” ha detto l’attrice spiegando del suicidio di Loren che si è tolto la vita a 19 anni per via di una malattia psichiatrica chiamata anedonia, una patologia che blocca le emozioni, i sentimenti e impedisce a chi ne soffre di percepirne qualsiasi tipo.

Il distacco dalla felicità, era questo il vero problema di Loren ha ammesso la sua mamma. Un ragazzo super intelligente ma che “non ha mai visto un medico”.

“Sono andata a ritrovare tutti i suoi scritti, mi sono ricordata tutto quello che mi dicevano le insegnanti a scuola. Alla fine forse è stato meglio così perché ci sono malattie che non tornano mai indietro” ha ammesso la showgirl.

Una comprensione fin troppo lucida la sua che ha lavorato molto su sé stessa per elaborare questo secondo lutto ammettendo che le medicine che possono guarire i tipi di malattie come quella del figlio sono solo apparenti. Per lei una sola certezza: “Lui ha vissuto il meglio che poteva, io gli ho dato tutto quello che potevo per stargli vicino quindi non ho nessun rimpianto”.