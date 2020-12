Giulia Salemi choc, problema con gli uomini: “Ho sempre fatto finta”

Giulia Salemi si lascia andare ad una confessione intima e che spiazza. Un difficile rapporto con l’altro sesso: “Mai provato un piacere…”

Giulia Salemi non è da molto nella casa del Grande Fratello Vip e già fa molto parlare di sé. Del resto lei sa come sono e come vanno le dinamiche nella casa più spiata d’Italia. Non è la prima volta per lei nel reality di Canale 5.

Aveva già partecipato al Grande Fratello Vip 3 arrivando ad un passo dalla finale e lì aveva interessato per la sua storia d’amore con Francesco Monte poi naufragata dopo poco tempo finito il reality. In questo 2020 ci riprova e anche bene potremmo dire.

Incuriosisce il legame con Pierpaolo Petrelli, ex velino che prima si era lasciato andare con la Gregoraci, ora invece che lei ha lasciato la casa sembra essere molto interessato alla Salemi. I due si sono anche baciati anche se non sono immuni ai dubbi.

Nello specifico è l’influencer che ha fatto uscire delle confidenze molto “piccanti” potremo dire sul suo essere ed in particolare sul rapporto con gli uomini.

Giulia Salemi choc: “Mai provato un piacere vero”

Giulia Salemi senza filtri. La modella si lascia andare nella casa del Grande Fratello Vip e spiazza tutti con una confidenza molto intima.

“Non credo di avere mai provato un piacere vero. Ho sempre fatto finta” ha ammesso facendo riferimento ai rapporti che ha avuto con i suoi ex compagni. Ha spiegato di aver finto con i suoi ex senza mai provare quelle sensazioni autentiche raccontate dalle sue amiche.

Un problema non di poco conto che il settimanale DiPiù Tv ha fatto analizzare da una esperta, la psicoterapeuta e sessuologa Marinella Cozzolino che ha detto che probabilmente la Salemi non si lascia andare perché “troppo concentrata sulla prestazione”.

Forse la sua concentrazione è troppo basata sul dare una prestazione perfetta e se è così, sarà difficile che il piacere fisico possa arrivare.

“Non deve accontentarsi. Dovrebbe trovare un uomo che le piaccia sul serio e che le faccia battere il cuore. E fregarsene se qualcosa non va. Non è detto che sia colpa sua”. Ecco il consiglio della Cozzolino per la Salemi.