Elettra Lamborghini si abbassa i pantaloni e resta in slip, ahia.. FOTO

La showgirl Elettra Lamborghini resta in slip ed esordisce con uno scottante particolare che sta facendo il giro del web.

La showgirl di origini bolognesi, Elettra Lamborghini, ha lasciato a bocca aperta i suoi followers. Nella giornata di ieri, fra molteplici avventure di altro genere, la ventiseinne ha deciso di intraprendere una passeggiata tra i boschi rivelatasi davvero molto originale. Dopo aver assaggiato avidamente alcuni frutti tropicali ed essere stata nominata come “la giovane leader del futuro” da una sua amica, Elettra si avvia per il percorso naturale senza rendersi conto che i suoi pantaloni stiano per cedere…

Elettra Lamborghini: gli slip incredibilmente maculati

Una creatura selvatica come non si è mai vista, ecco la trasformazione del 2021 adatta alla atipica soubrette. Elettra, dando le spalle alla telecamera ed in un outfit particolarmente fuori dal comune non smette di avanzare nella natura incontaminata. Appare così, in una storia pubblicata sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Questo sembra essere proprio il momento clou e sapientemente immortalato della sua passeggiata. I pantaloni cedono, ma non è un caso: Elettra li ha abbassati volutamente per lasciar intravedere, oltre ad i suoi slip forse adoratissimi, le sue natiche incredibilmente maculate.

I suoi fan sono increduli di fronte ad un simile spettacolo. Alcuni sentenziano che un cacciatore di passaggio potrebbe addirittura scambiarla per un animale selvatico. Poco probabile, viste le sue movenze da “leonessa”. Tra uno sbadiglio ed una battuta di troppo si conclude anche per lei questo 2020. Il regalo per il nuovo anno? Una mascherina, ovviamente maculata!