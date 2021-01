Giulia De Lellis bellissima, ma l’outfit scatena la polemica: “Vergognati”. L’influencer ha pubblicato uno scatto che ha fatto discutere molto il mondo del web

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito nel 2016 quando ha corteggiato Andrea Damante a Uomini e Donne, è da anni considerata un esempio per i suoi coetanei, ma negli ultimi giorni un po’ di meno. L’influencer, infatti, ha trascorso le feste di Natale viaggiando tra Roma, Milano e poi Svizzera, facendo lunghe tavolate e vedendo famiglia e amici. Questo ha scatenato la polemica di chi ha rispettato le regole e ha visto lei non fare lo stesso come avrebbe dovuto, viaggando lo stesso e incontrando persone.

Giulia De Lellis, polemica per la pelliccia su Instagram

Mentre la polemica per i suoi viaggi era ancora in corso, è scoppiata quella per la pelliccia. Nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram Giulia è sulla neve, con il suo cagnolino a guinzaglio e una pelliccia dello stesso colore. “Chissà quanti cani come il tuo ci sono voluti per fare quella pelliccia” commenta un utente, ma non soltanto lui. Sono numerosi i commenti di chi glielo fa notare. “Ma indossi una pelliccia? Sembra che stai indossando il tuo cane! Vergogna!”.

Giulia non ha ancora risposto alle polemiche che le sono state rivolte, e se la pelliccia è vera come molti credono forse tacerà e lascerà correre quello che l’è stato detto.