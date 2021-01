Serena Garitta inizia il 2021 comunicando la fine del suo amore

L’ex gieffina comincia male il nuovo anno, attraverso il suo profilo Instagram decide di comunicare ai suoi fans una rottura importante.

Serena Garitta è stata una delle protagoniste indiscusse delle prime edizioni del Grande Fratello. Ai tempi in cui la Casa del noto reality show era ancora abitata da volti del tutto sconosciuti, l’esplosiva genovese si impose sugli altri coinquilini vincendo la quarta edizione del programma. Ha sbaragliato la concorrenza di altri protagonisti molto amati di quella stagione come Patrick Ray Pugliese, Katia Pedrotti, Ascanio Pacelli, Carolina Marconi e Tommy Vee.

Dopo il trionfo di quella fortunata edizione la Garitta ha iniziato a lavorare nel mondo della televisione abbandonando il suo lavoro come personal trainer in una palestra di Genova.

Oltre ad affermarsi nel mondo lavorativo negli anni si è realizzata anche nella sua vita privata costruendo un’importante relazione con Nicolò Ancona, di dieci anni più giovane, con cui ha avuto il figlio Renzo.

Annunciata la rottura tramite social

Proprio all’inizio di questo nuovo anno l’ex compagno comunica tramite un post Instagram la fine del suo amore con Serena: “Ciao, faccio questo post Instagram visto che contraddistingue per svariati motivi la nostra vita… Lo faccio per raccontare quelli che sono stati 5 anni incredibili; ci siamo divertiti, abbiamo litigato ci siamo amati .

Abbiamo vissuto insieme emozioni tali che non credo possano ripetersi , oggi succede che per diverse incomprensioni abbiamo deciso di staccarci, succede, nonostante ci siano davvero tante cose belle in comune”.

E prosegue: “Nessuno sa se per 1 settimana , 1 mese 1 anno o per sempre .

Mi espongo pubblicamente anche perché durante quest’ultimo e delicato periodo spesso amici e conoscenti mi hanno domandato come andasse, continuare a rispondere sul chi va la o che potesse andare tutto bene non mi sembrava più onesto”.

“Ci tengo a precisare che nonostante la scelta entrambi siamo molto sereni”, conclude.