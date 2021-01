Tenerife: assurda tragedia per un italiano in vacanza

Trentatreenne muore sull’isola mentre si trovava in vacanza con parenti ed amici

Si è trasformata in tragedia la vacanza a Tenerife per un trentatreenne italiano: un’onda anomala lo ha travolto mentre passeggiava lungo un pontile. La vittima, Diego Nicchi, era originario della Valtiberina aretina e si trovava a Tenerife per trascorrere le vacanze natalizie insieme al padre e ad alcuni amici.

Purtroppo, martedì scorso, quella che avrebbe dovuto essere una tranquilla passeggiata è stata invece foriera di sfortunati eventi: l’onda anomala, infatti, ha travolto anche alcuni degli amici di Diego causando, per uno fra questi, la frattura di una gamba.

Si trasformano in tragedia le vacanze natalizie di un giovane italiano

Diego Nicchi, originario della Valtiberina aretina, è stato trovato in mare privo di vita dopo essere stato travolto da un’onda anomala. Il giovane si trovava sull’isola di Tenerife dove si era recato per trascorrere le vacanze natalizie con alcuni amici e con il padre.

Il giovane lavorava in Romania, a Miercurea Ciuc, nell’azienda di commercio del padre; entrambi si sono recati sull’isola spagnola, nella loro seconda casa, per trascorrere un breve periodo di vacanza. Martedì scorso, invece, si è verificata la tragedia che stroncato la vita del trentatreenne e segnato anche gli amici, alcuni dei quali sono stati trascinati a loro volta dalla corrente.

Le ricerche, scattate immediatamente con un elicottero della guardia costiera, hanno condotto al ritrovamento di Diego, rivelandone purtroppo il decesso; l’onda lo ha travolto e trascinato con sé lasciandolo vicino ad alcuni scogli, privo di vita. La notizia è giunta attraverso un annuncio su Facebook da parte del padre del giovane il quale ha assistito al tragico momento

Attualmente il corpo di Diego si trova ancora a Tenerife. La famiglia è partita per l’isola per far luce sulla vicenda e riportare la salma in Italia.