Anna Tatangelo e l’intimo rosso: alza la gonna e lo mostra a tutti

La cantante di Sora nella notte di Capodanno attira su di lei l’attenzione mostrando il suo intimo rosso proprio a tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Durante la sua carriera ha fatto molto parlare di sé e non solo per il suo talento canoro. La donna infatti è stata al centro delle polemiche dopo che è uscita allo scoperto la relazione con il cantautore napoletano Gigi D’Alessio, iniziata quando lei aveva 18 anni e lui 38 ed era ancora sposato con Carmela Barbato. Eppure la loro storia non è stata una fugace liaison poiché i due sono stati insieme per 15 anni e hanno avuto un figlio, Andrea di 10 anni.

Oggi Anna Tatangelo si mostra in splendida forma, si è ripresa dopo la fine della rottura con Gigi D’Alessio nel 2020, e adesso è in buoni rapporti con il suo ex anche per il bene di loro figlio.

La cantante è seguitissima sui social con 1,7 milioni di followers e le piace ammaliarli con i suoi scatti sexy dove mette in mostra il suo fisico incantevole.

Tra pochissimi giorni Anna compirà 34 anni ma ha già alle spalle una carriera di quasi 20 anni, infatti la bella cantante è diventata famosa a 16 anni con il brano “Doppiamente fragili” con il quale ha vinto Sanremo Giovani nel 2002.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Diletta Leotta direzione Torino: è pronta ad infiammare i tifosi – FOTO

L’intimo rosso esce fuori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, a letto cucchiaino e cioccolato, la febbre sale – FOTO

Nelle sue recenti storie di Instagram, postate nella notte di Capodanno la bellissima Tatangelo mostra la sua mise seducente in intimo rosso. Nella storia Anna mostra la bretella abbassandosi il vestito e balza all’occhio il suo seno prosperoso che fuoriesce dalla profonda scollatura.

Nella storia successiva Anna scalda ancora i suoi fans pubblicando il resto dell’intimo rosso, alzandosi la gonna fino all’inguine.

LEGGI ANCHE –> Elettra Lamborghini, a letto cucchiaino e cioccolato, la febbre sale – FOTO

Claudia, poco fa, ha condiviso due fotografie pazzesche. La ragazza è sempre più esplosiva ed è praticamente scoperta. Il suo seno esplosivo viene contenuto con fatica ed è in bella mostra. Le sue pose sono decisamente sexy e piccanti. Nel secondo scatto, invece, la modella si appoggia al balcone e piazza il suo fondoschiena in primo piano. Il post ha raccolto in poco tempo 4mila cuoricini.

La 38enne ha scritto un messaggio molto profondo nella didascalia. “Possa quest’anno portare più coscienza…Rispetto per il mondo in cui viviamo…Rispetto per le altre forme di vita…Questo pianeta non è eterno e molti dei problemi che abbiamo sono auto inflitti. Tanto amore e addio 2020”, si legge.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Notte piccante dunque sul profilo Instagram della “Ragazza di periferia” che accende così i suoi followers.