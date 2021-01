Francesca Pascale e Paola Turci storia al capolinea? Voci contraddittorie

Francesca Pascale e Paola Turci, nel mirino del gossip la scorsa estate per il loro flirt, ritornano al centro dell’attenzione. Secondo alcune voci la storia sarebbe giunta al capolinea, per altre andrebbe a gonfie vele.

In questi primi giorni del 2021 Francesca Pascale e Paola Turci sono al centro del gossip. La cantante e l’ex compagna di Berlusconi, secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbero essersi lasciate. La coppia aveva suscitato molta attenzione la scorsa estate.

Ad agosto le due erano state paparazzate su uno yacht intente a baciarsi. Da quel momento spesso si è parlato di loro. La scorsa settimana Dagospia ha comunicato la possibilità di una rottura. I motivi non sono ben chiari. Alcuni hanno individuato nella grande differenza di età, tra le due donne vi sono 20 anni di differenza, il motivo della separazione. Per altri invece la ragione sarebbe la volontà della cantante di ritornare a dedicarsi alla professione. Per la Pascale invece si prospetta un futuro in politica. Si parla di una possibile candidatura alla comunali napoletane.

In tutti questi mesi Francesca e Paola non hanno rilasciato nessuna dichiarazione in merito alla loro relazione. Non hanno né smentito né confermato il loro rapporto anche se sono state paparazzate in più occasioni insieme. E secondo alcune voci vivrebbero insieme.

Pascale e Turci passano il Capodanno insieme, forse non è finita

In questi mesi la Pascale ha fondato un’associazione LGBT mentre la Turci, ex moglie del tennista Paolo Canè, ha inciso un nuovo disco.

La cantante tornerà in televisione l’11 gennaio come ospite di “Penso che un sogno così” su Rai1. Lo show di Giuseppe Fiorello è realizzato dalla Friends&Partners di Ferdinando Salzano, agenzia di cui fa parte anche la Turci.

In questi giorni altre voci hanno smentito la fine della relazione. Sembrerebbe che Pascale e Turci abbiamo passato il Capodanno insieme brindando felicemente al 2021. Probabilmente il silenzio di questi mesi è legato a motivi di riservatezza.

A commentare la relazione tra le due donne anche Vladimir Luxuria. L’ex parlamentare aveva parlato di alcuni messaggi scambiati con la Pascale in cui raccontava di aver dimenticato Berlusconi, dopo 9 anni di relazione, grazie alla nuova relazione con la cantante.