Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 gennaio: l’addio di Federico

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 gennaio: l’Epifania ormai è alle porte e Federico prende finalmente un’importante decisione.

Abbiamo lasciato i nostri personaggi alle prese con il Natale e li ritroviamo oggi ad un passo dall’Epifania. Federico ha trascorso le vacanze a casa di Luciano, ma su suo consiglio ha deciso anche di incontrare la madre Silvia per un semplice pranzo in famiglia. Marta è rimasta invece bloccata a causa della tempesta di neve e ha dovuto rinunciare alle feste in famiglia. Ciò ha fatto soffrire non poco Vittorio, che tuttavia ha trovato conforto nella cognata Beatrice e nei suoi nipotini. Che tra i due stia nascendo una pericolosa attrazione?

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 gennaio: Adelaide affronta Beatrice

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che Federico comunicherà a Luciano la decisione di andarsene di casa. Nonostante sia grato al patrigno per averlo accolto in casa, il ragazzo è anche cosciente che i loro bisogno non possono più coesistere. Trasferendosi, Federico lascia finalmente libero Luciano di costruirsi una nuova vita con Clelia e Carletto, come da tanto desiderava fare.

Nel frattempo al Paradiso si preparano le decorazioni per l’Epifania e Serena e Carletto la fanno da padroni. I due bambini bisticciano per le calze, ma ben presto capiscono anche di essere accomunati da un destino comune.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che l’avvicinamento tra Beatrice ed Umberto non è piaciuto ad Adelaide, che decide di affrontare duramente l’ex dipendente del Circolo.