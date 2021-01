Melissa Satta look sportivo, bellissima anche in tenuta casual – FOTO

Melissa Satta sfoggia sui social un look sportivo. Nello scatto postato poche ore fa su Instagram indossa sneakers e jeans, mostrandosi bellissima anche in versione casual. Tripudio di like e commenti.

Sneakers, t-shirt bianca, jeans e giacca verde militare. Melissa Satta nello scatto postato poche ore fa su Instagram si mostra in versione sportiva. Il look casual mette ancora più in risalto la bellezza della modella. Capelli scioli naturali, trucco leggero e sguardo ipnotico.

Nel post, Melissa pubblica un carosello di 3 foto. Seduta sui gradini in un angolo milanese, posa davanti alla fotocamera. Il suo outfit sportivo è super fashion. A completare il look, al giubbotto e pantaloni in jeans, la Satta aggiunge una giacca verde militare.

Nonostante la semplicità del look, la modella si mostra in tutta la sua bellezza. “Sunday mood”, la didascalia pubblicata da Melissa al post in cui cita anche il fotografo degli scatti. Tantissimi i like e i commenti da parte dei suoi 4,4 milioni di follower.

Melissa Satta voci su un nuovo flirt: la modella smentisce sui social

La modella è seguitissima sui social. In questi giorni ha postato diversi scatti in cui si mostra sempre sportiva intenta ad allenarsi dopo i pranzi natalizi. Nelle storie di oggi ha condiviso anche un video in cui si cimenta in una sfida sportiva arrivando ai 100 addominali. “Iniziamo la domenica così? “, la domanda nel sondaggio pubblicato dalla modella.

La showgirl nata a Boston sul suo account Instagram condivide anche momenti di vita quotidiana. Spesso mostra dolci scatti insieme al figlio Maddox, avuto con il calciatore Boateng. Di recente i due hanno comunicato la separazione.

Sempre sui social in questi giorni la modella ha smentito alcune voci su un presunto flirt con il figlio di un noto imprenditore.

Melissa ha negato le indiscrezioni con un video sui social in cui sconvolta comunica di non conoscere l’uomo che è sposato e con due figli.

La showgirl turbata parla poi del periodo difficile che sta vivendo e della volontà di proteggere il figlio.