Prima puntata di Domenica In del 2021: “Ma è lei? Impossibile!”

Oggi, 3 gennaio 2021, è andata in onda la prima puntata dell’anno di Domenica In. La nota attrice italiana, la quale ha da poco compiuto 86 anni, è stata accolta in studio con l’immancabile torta di compleanno e candeline. Insieme al suo pubblico, Mara Venier ha come sempre ascoltato con attenzione ed empatia il racconto relativo a vita e carriera della celebre attrice. In merito al compleanno, quest’ultima ha confessato alla padrona di casa di “non aver mai festeggiato”; questa era “la sua prima volta” che soffiava le candeline. Oltre agli auguri da parte della conduttrice, per Giovanna Ralli si è collegato in studio un’importante icona dello spettacolo italiano. L’ospite al telefono ha voluto dedicarle un messaggio davvero speciale per il suo compleanno.

“Ma è lei? Impossibile!”: Adriano Celentano in collegamento con Domenica In

Durante la prima puntata di Domenica In si è collegato Adriano Celentano, il quale ha voluto trasmettere il suo speciale augurio a Giovanna per il suo 86esimo compleanno. Il famoso cantautore italiano, nonché grande amico dell’attrice, ha confessato in pubblico di non averla riconosciuta: “Stavo mangiando una mela” – dichiara – “e ho alzato lo sguardo sul televisore e ho detto a Claudia, ma quella non sarò mica Giovanna Ralli?”. Il cantante è rimasto colpito dall’aspetto spiccatamente fresco, bello e giovanile dell’attrice “Impossibile” – continua, rivolgendosi a Giovanna – “hai sbagliato a dire l’età: hai detto di avere 35 anni in più!”. L’attrice ringrazia commossa l’elogio di Adriano.

giovanna ralli“La mia giovinezza, purtroppo, non l’ho vissuta” – confessa la donna – “quindi dentro di me c’è anche questo. Mi sento ancora una ragazzina, che devo fare? È così.”