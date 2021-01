Shaila Gatta: formidabile stacchetto sexy sorprende i telespettatori – FOTO

Un dettaglio dello stacchetto sorprende i telespettatori di Canale 5: ecco lo scatto in cui Shaila Gatta è incredibilmente sexy.

La mora velina di Striscia La Notizia, Shaila Gatta, in compagnia della bellissima collega Mikaela Neaze Silva, nella giornata di ieri sono state le protagoniste di uno strabiliante stacchetto televisivo. A partire dal loro outfit dalle tinte variegate e fluorescenti, le due veline hanno attirato l’attenzione dei telespettatori svelando una loro dote nascosta.

Shaila Gatta e Mikaela: due sexy Skaters

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Lo sfondo scelto per l’occasione dalla trasmissione, in onda tutte le sere su Mediaset, inquadra le due bellissime ballerine trasportandole in un improvvisato skate park nei pressi di una metropoli statunitense. Shaila e Mikaela sembrano davvero essere le reduci di un videoclip anni 2000.

Pare inoltre che la loro improvvisazione sia stata ben gradita dal pubblico, visti anche i numerosi apprezzamenti di risposta al post pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Shaila. Alla sua domanda: “Che dite… siamo brave come Skaters? 😝🤟🏻“, i suoi fan infatti avrebbero prontamente colmato di applausi virtuali entrambe le seducenti skaters.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Gli stacchetti musicali di Striscia portano con sé quotidianamente una grande dose di rinnovamenti ed originalità, eppure stavolta sembra che gli ideatori di tale scena underground abbiamo pienamente fatto centro nel cuore dei loro spettatori. Il tocco finale? La tavola da skate firmata dal programma nei tipici caratteri utilizzati da un famoso writer.