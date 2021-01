Elettra Lamborghini slip e reggiseno in bagno, e quel dettaglio sfuggito FOTO

Elettra Lamborghini slip e reggiseno in bagno, e quel dettaglio sfuggito. La cantante ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo di Instagram

Elettra Lamborghini è una delle cantanti italiane più amate. Per lei si apre un nuovissimo anno pieno di avventure, dopo un 2020 che per lei è stato davvero molto speciale per molti versi. Il suo 2020 è cominciato con la proposta di matrimonio del suo Nick e poi il viaggio a Sanremo, dove ha partecipato con Musica E Il Resto Scompare che è diventata una vera e propria hit dell’estate. Appena finito Sanremo c’è stato il lockdown e lei ha fatto a malapena in tempo a preparare tutto per il matrimonio.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Elettra Lamborghini, che spettacolo mozzafiato l’ultimo scatto sul suo profilo Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Elettra dopo un periodo di lockdown dove ha cercato di stare attenta alla linea per entrare nel suo abito da sposa, ha trascorso l’estate con il suo futuro sposo e a settembre è convolata a nozze. Durante la luna di miele ha scoperto che Lolila, la sua cavalla che era con lei da 17 anni, si era ammalata e l’unico modo per provare a salvarla era un’operazione. Purtroppo non ha retto ed Elettra ha dovuto fare i conti con questo lutto tremendo per settimane.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Ad oggi Elettra ha ritrovato la serenità accanto a suo marito e si prepara a questo nuovo anno, nella speranza che le riservi delle bellissime sorprese.