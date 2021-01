Flora Canto, lady Brignano ha un fondoschiena da urlo, che dire.. FOTO

Flora Canto sempre più sexy su Instagram. La compagna di Brignano paralizza il web con una posa molto sexy: lato B in vista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da floracanto (@floracanto)

Flora Canto sempre più belle ed esuberante su Instagram. Bella, simpatica e talentuosa, la compagna del grande Enrico Brignano conquista a macchia d’olio i social con la sua verve comica ma anche con alcune pose sexy che fanno girare la testa.

Flora ed Enrico stanno insieme dal 2014 e da allora non si sono mai separati. Hanno costruito una bella famiglia che nel 2017 si è allargata con la nascita di Martina, la loro piccola.

Flora ha avuto diverse esperienze televisiva come tronista del celebre programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, in teatro come attrice e ballerina, senza dimenticare che è salita alle cronache rosa, prima di diventare lady Brignano, per essere stata lasciata da Filippo Bisciglia davanti alle telecamere del Grande Fratello per iniziare un flirt con Simona Salvemini.

E di recente La Canto e Brignano hanno fatti tutti ridere con il loro programma Un’ora solo vi vorrei, in cui hanno interpretano se stessi nella quotidianità. Insieme sono stati davvero esilaranti.

Flora Canto, leggings in pelle è attillatissimo: si vede tutto

Ma di Flora Canto oltre alla sua bravura si celebra anche la sua bellezza, soprattutto sui social. Non è passato inosservato uno scatto che la compagna di Brignano ha condiviso nelle sue Instagram Story.

Posa super sexy e forme ben in vista. I follower sognano e la celebrano come una delle nuove icone del social dell’Immagine.

Flora è seduta con le ginocchia a terra con sullo sfondo la campagna, almeno così si intuisce in quanto il dietro di lei è tutto sfocato. Con una mano si tiene i capelli che sposta di lato, e l’altra è sulle gambe. Maglione e occhiali sul rosa e leggings neri di pelle attillatissimi.

In questa posizione a primeggiare è il suo lato B che si impone sulla scena e manda in tilt il web. Forse un fondoschiena così da urlo la Canto non ce l’aveva mai mostrato. Da 10 e lode.