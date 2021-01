Francesca Fialdini e il messaggio di speranza a “Da noi a ruota libera”

Nell’ultima puntata del programma di Rai1 “Da noi a ruota libera”, la presentatrice Francesca Fialdini ha voluto lanciare un messaggio di speranza come augurio di buon anno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Si è conclusa la prima puntata del 2021 del programma domenicale di Rai1 “Da noi a ruota libera“, che intrattiene il pubblico subito dopo la messa in onda di “Domenica In“. Per l’occasione la conduttrice Francesca Fialdini ha voluto augurare un buon inizio anno ai telespettatori e ha pensato di farlo in maniera piuttosto originale. Dato il periodo storico e le innumerevoli difficoltà che milioni di persone si ritrovano a dover affrontare quotidianamente, si è riposta una grande speranza nel 2021. Affinché possa essere un anno di rinascita e ripresa Fialdini ha dedicato al pubblico proprio la poesia “Speranza” di Gianni Rodari.

LEGGI ANCHE -> Alessandro Cattelan, in Rai dopo l’addio a X Factor: “Troppi problemi”

Il messaggio di speranza di Francesca Fialdini

LEGGI ANCHE -> Mara Venier sconvolta dalla confessione di Sandra Milo: “Sono…”

Prima di congedarsi al termine della puntata Francesca Fialdini ci ha tenuto a mandare i suoi sinceri auguri di buon 2021 al pubblico e lo ha fatto attraverso versi poetici. Un messaggio di speranza per il nuovo anno, introdotto con queste parole: “Il futuro è tutto da inventare. Voglio salutarvi con i versi di un grande che ha cresciuto intere generazioni di italiani, Gianni Rodari“. È infatti tramite la sua poesia “Speranza” che ha voluto rivolgersi ai telespettatori.

“Se io avessi una botteguccia fatta di una sola stanza vorrei mettermi a vendere sai cosa? La speranza. Speranza a buon mercato. Per un soldo ne darei ad un solo cliente quanto basta per sei” sono le parole narrate dalla conduttrice prima di salutare e dare appuntamento a domenica prossima. Un pensiero pensato per fare gli auguri in modo originale e dedicando un pensiero a tutti coloro che hanno -e stanno tuttora- attraverso un periodo difficile.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Fialdini tornerà come di consueto alle 17,20 domenica 10 gennaio su Rai1 con una nuova puntata di “Da noi a ruota libera“, dove nuovi ospiti si racconteranno attraverso le sue interviste.