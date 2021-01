Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 gennaio: una scoperta sconcertante

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 gennaio: mentre Adelaide prosegue la propria personale battaglia, Rocco fa una scoperta sconcertante.

Gabriella e Cosimo hanno finalmente scelto la data di nozze. La bella stilista si prepara per il matrimonio, eppure sotto sotto ancora si dispiace per la fine della storia con Salvatore. Nel frattempo al Paradiso si avvicina l’Epifania e le Veneri lavorano instancabilmente per renderla magica. Sembra però che qualcosa non vada: dei fatti davvero strani accadono tra gli scaffali del grande magazzino. Vittorio ha poi gravi problemi in famiglia: Adelaide vede Beatrice come una potenziale minaccia per il suo matrimonio con Marta e sta cercando in tutti i modi di rovinare il loro ritrovato rapporto.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 5 gennaio: Rocco trova la lettera di Salvatore

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore scopriamo che, mentre Adelaide continuerà a mettere bocca nel matrimonio di Vittorio, Gabriella annuncerà a Laura il proprio, chiedendole addirittura di realizzare una torta per il lieto evento. Nel frattempo al Paradiso le stranezze non si placheranno e qualcuno vocifererà che ci sia addirittura un fantasma!

Sempre dalle anticipazioni sappiamo poi che Umberto crederà – o almeno spererà – che il suo regalo sia piaciuto a Federico. Peccato che la realtà sia ben diversa.

Nonostante Gabriella stia per convolare a nozze con Cosimo, un ritrovamento casuale potrebbe sconvolgere tutti i suoi piani. Rocco è infatti entrato in possesso di una lettera di Salvatore che la ragazza non ha mai ricevuto.