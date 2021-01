Precipita dal balcone, 36enne muore sul colpo

Si tratta della primo presunto suicidio del nuovo anno, sul caso del 36enne gettatosi dal balcone ora indagano i Carabinieri

Tragedia nella zona di Santa Teresa, quartiere periferico di Torre del Greco non distante dalla vicina Ercolano. Un uomo di 36 anni di è gettato da un balcone ed è morto sul colpo, sul caso indagano i Carabinieri della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa e quelli della stazione Centro.

La tragedia nella prima mattinata di ieri a Torre del Greco. L’uomo è precipitato dal balcone della sua abitazione all’ultimo piano in una palazzina in corso Vittorio Emanuele, nei pressi del supermercato Decò. Secondo le prime ricostruzioni il 36enne viveva con i genitori anziani, forse il suo è stato un gesto estremo.

Sul posto sono intervenute subito le forze dell’ordine e l’ambulanza, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Per lui non c’è stato infatti nulla da fare, troppo forte l’impatto al suolo per potersi salvare.

Un altro grave incidente nel napoletano dove è coinvolto sempre un giovane uomo, è invece accaduto nella notte del 1° gennaio. Un giovane di 31 anni è ricoverato in fin di vita all’ospedale Cardarelli di Napoli a seguito di un incidente avvenuto quella notte mentre stava accompagnando il figlio di 6 anni al Pronto Soccorso.

L’uomo ha perso il controllo dell’automobile e si è schiantato contro 4 veicoli parcheggiati lungo la strada, lui ha subito lesioni abbastanza profonde mentre il piccolo e la moglie al suo fianco stanno bene. L’incidente in via Santa Maria a Cubito, tra il quartiere di Chiaiano e il limitrofo comune di Marano.

Probabilmente anche a causa della preoccupazione per il figlio stava procedendo ad alta velocità senza cinture allacciate. L’uomo è stato balzato quindi violentemente contro la parte anteriore dell’abitacolo dell’auto, ora è ricoverato all’ospedale Cardarelli.