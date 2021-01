Tragico scontro tra auto e scooter: muore ragazzo di soli 16 anni

Un ragazzo di 16 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, in un tragico incidente in scooter.

Tragedia in Sicilia, dove un ragazzo di soli 16 anni ha perso la vita in un incidente stradale consumatosi nella notte tra sabato e domenica a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Stando a quanto ricostruito, la giovane vittima si trovava, insieme ad un amico, a bordo di uno scooter che, per cause ancora da accertare, si sarebbe scontrato contro un’auto. Un impatto violento che ha fatto sbalzare il 16enne a diversi metri di distanza. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che non hanno potuto far nulla per il ragazzo. Ferito non gravemente l’amico della vittima, mentre il conducente della vettura è rimasto illeso.

Trapani, tragico scontro tra auto e scooter: ragazzo di soli 16 anni perde la vita

Un ragazzo di soli 16 anni è morto nella notte tra sabato 2 e domenica 3 gennaio a Mazara del Vallo, comune in provincia di Trapani, in un drammatico incidente stradale. Stando a quanto riporta la stampa locale e la redazione di Fanpage, il 16enne viaggiava a bordo di uno scooter Yamaha insieme ad un amico che si sarebbe scontrato con un’auto, una Fiat Cinquecento condotta da un 30enne. Nell’impatto la vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza finendo sull’asfalto.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso, sopraggiunto per le ferite riportate nello scontro. Il coetaneo della vittima che si trovava sullo scooter ha riportato ferite non gravi, mentre, come riporta Fanpage, il conducente della Cinquecento è rimasto illeso.

Intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’impatto ed accertare eventuali responsabilità. Le forze dell’ordine stanno anche verificando le ragioni per cui il conducente dell’auto ed i due ragazzi si trovassero in strada nonostante il coprifuoco alle ore 22 imposto dal Governo.

La tragedia ha scosso il comune in provincia di Trapani la cui comunità ha inviato numerosi messaggi di cordoglio, pubblicati anche sui social network, alla famiglia della vittima colpita dal lutto.