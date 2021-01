Antonella Clerici: “Lavorare con Maria De Filippi? Lei non lo fa con il cuore”

Antonella Clerici ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla collega Maria De Filippi e sull’ipotesi di una collaborazione con la storica rivale

Dopo un periodo lontano dalla televisione, Antonella Clerici è tornata a riprendersi il posto che le spetta nelle giornate di milioni di italiani. Il distacco dal piccolo schermo era avvenuto non a cuor leggero poco dopo la scomparsa dell’amico e compianto presentatore Fabrizio Frizzi. Antonella, dopo quel tragico lutto, aveva deciso di lasciare “La prova del cuoco” per dedicare un po’ di tempo a se stessa e alla sua splendida famiglia. Passato un periodo di meritato riposo, con la figlia Maelle ormai adolescente e un compagno ogni giorno più innamorato, la bella Antonella ha pensato bene di ritornare a prendersi l’affetto del pubblico. Un modo questo per ricominciare a vivere anche l’amichevole sfida con Maria De Filippi, da sempre sua rivale nel contendersi gli spettatori della fascia pomeridiana. “Io adoro Maria, secondo me è bravissima – ha dichiarato la Clerici – lavorare con lei sarebbe interessante perché abbiamo stili diversi. Io conduco con il cuore, lei con la testa“

La carriera di Antonella Clerici dopo La prova del cuoco

Dopo aver deciso di abbandonare la conduzione de “La prova del cuoco“, Antonella Clerici ha deciso di ritagliarsi un po’ di spazio lontano dai riflettori. Il richiamo del pubblico e la voglia di rimettersi in gioco l’hanno condotta ad ideare un nuovo format pomeridiano “È sempre mezzogiorno” che da subito ha ottenuto le simpatie del pubblico. La fortunata trasmissione Rai si svolge sempre dietro i fornelli ed inizialmente era stata concepita per essere registrata all’interno della cucina di casa Clerici. Recentemente Antonella ha ottenuto nuovo successo grazie alla conduzione di “The Voice senior“.

Un talent che, come il format originale, punta sulle abilità canore dei concorrenti che in questo caso hanno la particolarità di essere decisamente in là con l’età.