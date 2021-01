Arisa cambia look: ogni anno la cantante è una scoperta FOTO

Arisa è la cantante dalle mille sfumature: ogni anno cambia look e i fan la adorano proprio per questa particolarità, il nuovo in una foto

E’ solita cambiare look, dai capelli ai vestiti. Ma c’è una cosa che rimane intatta: la sua musica. Stiamo parlando della cantante Arisa, oggi impegnata come insegnante nella scuola di Amici sta appassionando milioni di italiani che seguono il programma ed inoltre con il suo cambiamento ha sbalordito i suoi fan. Guardate come si è conciata la star questa volta.

LEGGI ANCHE>>>Chiara Ferragni: “ho avuto un problema”, la rivelazione sulla gravidanza

Arisa: sul web la foto del suo cambiamento

LEGGI ANCHE>>>Elisabetta Gregoraci, il bikini mette in risalto le sue curve da capogiro – Foto

Arisa con la sua musica stupisce da anni chiunque la ascolti e lo stesso fa con i suoi look a volte esagerati, altre divertenti. Non tutti sanno però che la cantante soffre di tricotillomania, un disturbo ossessivo compulsivo che la porta a strapparsi la chioma in modo inconsapevole. Di recente, però, sembra aver trovato la soluzione ideale: si è rivolta a un centro specializzato in problemi di capelli e, grazie a delle extension particolari, ora può sfoggiare un caschetto con la frangia super glamour. Ma non si è fermata qui, ha chiesto il parere del parrucchiere ed insieme hanno trovato una soluzione per rimanere alla moda.

Il caschetto del 2021 sì, ma con un pizzico di qualcosa in più: capelli bianchi per lei. E’ questa la vera moda del momento. Non ha potuto fare a meno di riportare la sua scelta su Instagram, dove è seguita da tutti i suoi follower che sono diventati quasi cinquecento mila.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

Da sempre una donna di classe, Arisa si è fatta conoscere nel corso della sua carriera fin dall’esordio a Sanremo con Sincerità. Oggi è una cantante affermata che fa della sua passione la sua vita.