Romina Power: l’inatteso “ti voglio bene” e la commozione infinita

La cantante Romina Power si commuove in diretta di fronte ad una dichiarazione d’amore inaspettata: è una meraviglia.

La cantante di origini statunitensi, Romina Power, celebre per l’indimenticabile duo al fianco di Al Bano nei loro anni d’oro, è stata rapita da un’infinita commozione. A testimoniare quanto accaduto sono le sue parole pubblicate sul suo profilo social, che in men che non si dica hanno emozionato a sua volta anche i suoi storici fan. Eppure, questa volta, oltre agli italiani che hanno sempre fatto il tifo per lei, anche dopo il capolino della sua relazione con il cantante pugliese, ci sarebbe un’interessante new entry.

Romina Power ed il dono inatteso

L’ultimo post pubblicato poche ora fa sul suo profilo Instagram è la testimonianza di un animo profondo, quello dell’artista, che si è lasciato travolgere da un insolito ed al contempo apprezzatissimo riconoscimento. Il disegno-dedica di una bambina di nome Lavinia, è il simbolo dell’affetto senza confini che i fan della cantante hanno sempre dimostrato nei suoi confronti. Un “Romina ti voglio bene” che risuona nel suo cuore e che lei non manca di condividere.

“Grazie Lavinia anche io ti voglio bene! 🤗😄” è stata la risposta alla piccola fan che, grazie al suo originale tocco da pittrice e con tanto di stelline al suo seguito, avrebbe tutte le caratteristiche necessarie per divenire una sua adorabile mascotte. Chissà, tutto è possibile, nel frattempo Romina continuerà ad ammirare l’indiscussa operetta d’arte.