Shaila Gatta: snodabile e sensuale, poi il danno irreparabile – VIDEO

Uno stacchero casalingo contro le regole della fisica, quello della velina Shaila Gatta nella giornata di oggi. Attenzione al danno.

L’irreprensibile velina di Striscia La Notizia sembra non riuscire a contenere la sua vivacità, il che il più delle volte è sicuramente un bene. Nella giornata di oggi l’esuberante ventiquattrenne, Shaila Gatta, ha deciso di impressionare i suoi follower con uno stacchetto dalla coreografia al limite del possibile. Cosa le sarà passato per la mente risulta essere un mistero, eppure, esordendo con un’ironico: “Watch TILL THE END 😂“, invita tutti a non demordere fino al termine dello “spettacolo”.

Shaila Gatta e la rottura entusiasmante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Il video in questione è apparso meno di un’ora fa sulla homepage di Instagram, ed oltre ad un gran numero di risate, pare che abbia suscitato anche una leggera perplessità. Una sfida di danza proposta tramine gli hashtag impressi nella didascalia, un top ed una ginocchiera ed il gioco è fatto, basta soltanto spingere il pulsante play.

La musica inizia e Shaila sorprede fin da subito con la sua prorompente audiacia. Peccato però per il lieto fine mancato, la tazza di caffé, fortunatamente vuota, cade rompendosi in mille pezzi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 🌸 (@shaylinka)

Stavolta, Shaila, oltre a lasciare a bocca aperta i suoi fan, sembra aver scioccato per prima anche se stessa. D’accordo il senso del ritmo, l’incredibile flessibilità, ma quella povera tazzina era davvero tanto carina. “Si, peccato” sembra ammettere con la sua espressione finale la nota velina di Canale 5, oppure “sarà per la prossima volta“.