Beatrice Valli, una carrellata di FOTO ed i fan danno i numeri

Beatrice Valli saluta il 2020 con nove scatti, tutti stupendi. L’influencer chiama a raccolta i suoi fan e loro si scatenano

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Beatrice Valli, splendida mamma tris e seguitissima influencer, sui social saluta il suo splendido 2020 con una carrellata di foto che la ritraggono con i suoi outfit più belli.

Per lei il 2020 è stato l’anno che l’ha resa mamma per la terza volta. Ha dato alla luce una dolce bambina di nome Azzurra, la seconda figlia avuta dal compagno Marco Fantini dopo la nascita di Bianca che ha 3 anni. La Valli però era diventata già mamma di Alessandro, il suo primogenito avuto giovanissima, quando aveva solo 17 anni, nato dalla storia d’amore con il calciatore Nicolas Bovi. I due sono rimasti insieme per tre anni, poi tutto è finito ma ora sono in buoni rapporti per amore del loro bambino.

L’influencer dopo la sua gravidanza è stata anche presa di mira dal web per via del suo aspetto fisico non molto in forma dopo la gravidanza. Ma lei ha risposto, a fine estate, con uno scatto molto sexy in lingerie chiedendo ai suoi follower cosa fosse per loro la sensualità e ha zittito tutti.

Oggi messe da parte le critiche ricorda l’anno appena passato con una serie di meravigliosi scatti che in breve raccontano il suo 2020. I fan sono in visibilio.

LEGGI ANCHE –> Paola Di Benedetto solo reggiseno e il resto nulla, stesa sulle scale è uno spettacolo – FOTO

Beatrice Valli, il 2020 il nove scatti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

LEGGI ANCHE –> Federica Pellegrini si copre con l’asciugamano, clamore sul web – FOTO

Beatrice Valli riassume il suo 2020 in nove scatti. Nove foto che la ritraggono nei suoi outfit preferiti e chiede ai suoi follower, 2,7 milioni su Instagram, quale per loro sia il look più bello. E così loro accettano la sfida, si scatenano e iniziano a dare i numeri in tutti i sensi.

Letteralmente impazziti per le sue foto scelgono quelle che amano di più, ma sono tutte una più bella dell’altra. Dal look più sportivo e chiaro con pantalone e felpa corta in pelliccia a quello più chic e di classe, con un total black e capelli raccolti.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEATRICE VALLI (@vallibeatrice)

Non mancano gli scatti easy al bar o anche i vestiti, come quello lungo e rosa cipria in maglia o anche i vestitini cortissimi dove le sue gambe bellissime e filiformi spiccano su tacchi vertiginosi. A voi la scelta!