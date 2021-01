Emma Marrone e Alessandra Amoroso, due è meglio di una, SCATTO pazzesco

Emma Marrone condivide un dolcissimo scatto assieme all’amica storica Alessandra Amoroso: bellezza e semplicità in un mix letale!

Emma Marrone, trascinata dalla nostalgia dei ricordi, condivide un dolcissimo scatto con l’amica storica Alessandra Amoroso. Le due, che hanno stretto un legame speciale ben 10 anni fa, soffrono moltissimo la lontananza, e soprattutto il non poter dedicarsi a ciò che più amano: cantare. La Marrone, ripescando una vecchia foto scattata durante il suo tour “Essere qui”, dedica delle parole commoventi ad Alessandra. “Che bello ripartire insieme e guardare al futuro con quattro occhi invece di due“. A cosa si riferisce la frase della cantante salentina?

Emma e Alessandra Amoroso: insieme in un duetto

Dopo svariati mesi di stop, Emma ed Alessandra hanno finalmente l’occasione di cantare insieme. Come annunciato dalla Marrone tramite Instagram, il 15 gennaio uscirà il brano “Pezzo di cuore“, che le vede impegnate in un duetto. “Due storie parallele, una passione in comune, la MUSICA“, scrive la bionda, mostrandosi entusiasta del progetto.

Le due artiste, che hanno oramai una carriera affermata, sono state entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi. La Amoroso ha vinto l’edizione 2009 come membro della squadra blu, mentre Emma ha trionfato l’anno seguente indossando la maglia bianca. Le cantanti, unite da un bellissimo rapporto di amicizia, hanno ora la possibilità di duettare, e di ripartire insieme in vista di un futuro migliore.

“Abbiamo unito i nostri mondi per crearne uno nuovo dove c’è posto per tutte le persone che amano la musica e la condivisione“. Le parole di Emma sono arrivate dritte ai cuori dei followers, che non vedono l’ora di ascoltare il nuovo singolo delle loro beniamine.