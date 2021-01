Gli ultimi sondaggi politici sottolineano variazioni e calo per diverse forze di governo. In particolare battuta d’arresto per Italia Viva. Il partito di Renzi sarebbe sotto il 3%.

Dagli ultimi sondaggi politici emergono cambiamenti nel 2020 per tutti i partiti. Quello appena trascorso è stato un anno denso e dalle tante difficoltà. L’emergenza sanitaria ha toccato ogni aspetto della società, compresa la politica. Le coalizioni hanno dovuto far fronte alla pandemia. Tutto questo ha contribuito a significative variazioni.

L’ultimo sondaggio politico realizzato da Lab2101 ha riportato un calo per diversi partiti. In particolare Italia viva di Matteo Renzi è sceso sotto la soglia di sbarramento del 3%.

Salvini rimane sul podio con la Lega al primo posto aumentando il vantaggio verso il PD. In crescita i voti per Fratelli d’Italia al terzo posto della classifica che si lasciano così alle spalle M5S.

