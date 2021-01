Elisa D’Ospina: simbolo femminile dell’anno, é una meraviglia – FOTO

La modella Elisa D’Ospina parteciperà alla prossima puntata di Tg2 Costume e Società. Lo scatto in anteprima è meraviglioso.

La bellissima modella curvy più famosa d’Italia, Elisa D’Ospina, ha appena postato il suo nuovo scatto di assoluta eleganza. I microfoni e le telecamere del Tg2 per la rubrica Costume e Società, sono pronti per immortalare i suoi preziosi consigli dopo l’avvento del tanto atteso 2021. Icona di femminilità e stile, Elisa, invita tutti i suoi fan a seguire la prossima parentesi televisiva.

Leggi anche —>>> Elisa D’Ospina | la modella curvy non si contiene | ‘Che panorama’ FOTO

Elisa D’Ospina: la nuova icona della meraviglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

Potrebbe interessarti anche —>>> Elisa D’Ospina augura Buon Natale in lingerie, succede l’imprevisto- FOTO

“Vi aspetto alle 13.30 su @tg2raiofficial Costume e società” esordisce così sul suo profilo Instagram la modella ventisettenne di origini vicentine. Anticipando in parte le considerazioni sulle quali tenderà a soffermarsi durante l’intervista, Elisa fa alcune precisazioni a riguardo: “Parleremo di inclusività, di donne, di moda e della follia di investire in un progetto sartoriale di questi tempi 😉“.

Celebre in tutta la penisola per il suo fisico mozzafiato e per le sue idee innovative, la giovane modella continua ad essere sempre presente quando si parla di nuove sfide.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisa D’Ospina (@elisadospina)

In attesa che la rubrica vada in onda sulla Rai, i follower condividono con lei un gran numero di apprezzamenti. Oltre ad essere una modella di una certa fama, Elisa, ha conseguito una laurea triennale in Scienze della Comunicazione, per poi proseguire ulteriormente i suoi studi con la successiva specializzazione in Psicologia, all’Università di Macerata.