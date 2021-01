Rider rapinato e minacciato, è il secondo caso in pochi giorni

La triste storia si ripete: due tipi derubano e minacciano un rider. E’ il secondo caso a Napoli in pochi giorni.

Un altro rider è stato tristemente derubato e minacciato con una pistola. E’ successo a Napoli a distanza di pochi giorni dal caso di Gianni Lanciano che ha suscitato sgomento non solo nella comunità cittadina ma a livello nazionale. La vittima del secondo episodio è un giovane di 33 anni. E’ accaduto nella sera del 04 gennaio, privato dallo scooter che impiegava per procedere con le consegne di cibo, i due responsabili sono poi scappati via col “bottino”, un Beverly. Il triste evento si è verificato a Fuorigrotta, quartiere popolare occidentale di Napoli, era lunedì sera quando il rider durante le ore di lavoro veniva avvicinato da due individui occultati dai caschi integrali che viaggiavano su un mezzo a due ruote sprovvisto di targa identificativa.

Rider rapinato e minacciato, la ricostruzione dei fatti

Il fatto si è verificato precisamente in via Terracina, una via principale per la città perché collega le diverse zone. La cosa che suscita stupore è che manchi delle telecamere di videosorveglianza pubblica, risultando difficile procedere alla ricostruzione dei fatti. Il giovane 33enne avrebbe poi fatto delle dichiarazioni alle Forze dell’Ordine competenti per territorio e deputati pertanto a ricostruire le dinamiche dell’episodio, purtroppo non isolato. Nel tentativo di reagire ai soprusi dei due malviventi gli è stato inferto un colpo di calcio della pistola, l’impugnatura, per intendersi. Per fortuna, senza conseguenze gravi per il giovane.

Si spera che questo filone di eventi spregevoli possa essere conclusa quanto prima dalla Polizia chiamata ad occuparsi del caso, secondo in meno di una settimana.