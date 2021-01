La cantante, showgirl e attrice posta una foto per condividere una riflessione su un tema importante: vediamo quale!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La Salerno sulla didascalia scrive: “C’è una parte di persone che, diciamolo, è ossessionata. Vive su Instagram. Sono gli addicted descritti dal film ‘Social dilemma’. Queste piattaforme sono nate per creare dipendenza e, più tu sei connesso, più loro guadagnano. E’ come una droga. Ma ci sono anche tanti che riescono a gestire i social con distacco“.

E ancora: “Io non demonizzo lo strumento. Anzi, spesso, in rete nascono opportunità e nuove relazioni interessanti“.

Nello scatto Sabrina indossa una maglietta aderente e dei leggings neri: un outfit molto semplice ma che le dona tantissimo!

Con più di 38.000 like e 1000 commenti, il post diventa virale!

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno, la sua scollatura è da urlo e la noia va via – FOTO

Conosciamo meglio Sabrina Salerno: amori passati, interessi e passioni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

LEGGI ANCHE >>> Sabrina Salerno in bikini è uno spettacolo: fisico incredibile e seno da sogno – FOTO

Sabrina prima del suo matrimonio con Enrico Monti, avvenuto nel 2006, ha avuto un’altra storia d’amore con l’attore Pierre Cosso, alla fine degli anni ’80.

Da suo marito, la Salerno ha avuto un figlio: Luca Maria.

Oltre alle sue attività lavorative, la cantante e attrice ha anche un grande seguito sui social, con un profilo Instagram seguito da più di 720.000 persone.

Con i seguaci condivide le sue giornate, i viaggi in giro per il mondo, il suo lavoro e la sua passione per la pool dance: argomenti ai quali ha dedicato delle cartelle in evidenza.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La magnifica influencer, oltre che per la sua bellezza e per il suo fascino, è stimata dal pubblico per il tuo talento e per la personalità che ha sempre fatto emergere durante la sua carriera.