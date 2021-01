Alessandra Mussolini, immersione senza veli nella vasca: mai vista così – FOTO

Alessandra Mussolini “infrange” per la prima volta i limiti imposti dalla sensualità e regala uno scatto da capogiro. Pazzesca: mai vista così!

L’ex deputato europarlamentare, Alessandra Mussolini ha dedicato la propria carriera alla politica. L’esponente di Forza Italia ha fatto sempre valere le proprie riflessioni, “scavallando” tra le ideologie di centrodestra ed estrema destra.

E’ da un pò di tempo a questa parte, che il nome di Alessandra non fa più rima con gli esponenti del governo. Ed ecco che la vediamo imbattersi in altre avventure, che mai pensavamo le fossero appartenute un giorno. Una fra queste è certamente la sorprendente dote di ballerina a “Ballando Con Le Stelle”.

Era caduta e si è rialzata, mostrando forza, coraggio e impegno, pur di mettersi al centro dell’attenzione come spesso ama fare. Ma la “fortuna” non ha bussato alla sua porta, relegandola ai margini. Chissà se la rivedremo un giorno esibirsi in un’altra delle sue “frizzanti” peripezie sul grande schermo, ma nel frattempo, ragazzi tenetevi forte! Perchè Alessandra ha appena superato se stessa in tutto e per tutto…

Alessandra Mussolini, il “piacere di vivere” è in onda su Instagram: sensazionale

Il nome di Alessandra Mussolini è entrato dalla porta principale della politica italiana, fino ad aumentare il numero di giri, nei contesti europarlamentari. Ma da lì a poco, le sue ideologie scemano del tutto, finchè la rivediamo tornare in superficie, nelle vesti di ballerina.

I titoli di coda del programma hanno evidenziato il massimo dell’impegno profuso durante l’avventura su Rai 1. Ha conquistato un’altra “bella” fetta di pubblico con movenze stupefacenti, paragonabili a quelle di un giovanissimo talento in divenire. Poi la mancata vittoria l’ha relegata nel classico status di clausura tra le quattro mura di casa, in attesa di nuovi risvolti.

Eccola dunque ritornare in auge con l'”imbocco” del sentiero alternativo. Quello dei social network e in particolare Instagram, dove spiccano le doti di “Pittrice per vocazione” e “Cuoca per passione”. Alle due proposte professionali dentro casa si abbina una terza, non di certo meno banale, anzi molto speciale, che lancia Alessandra tra le “braccia” della più trasgressiva opera di sensualità.

La “Duciona” si rende protagonista di uno scatto a dir poco “bollente”, generando clamore e sorpresa agli occhi dei fan, che mai avevano assistito ad una performance così “spavalda” della Mussolini. Un fantastico “senza veli” regna sovrano durante un’immersione sexy, nella vasca da bagno di casa.

Completamente nuda e per “sfortuna” dei follower riempita di schiuma fino allo “scottante” dècollète, produce un effetto rivoluzionario nei progetti degli ammiratori, esterrefatti dalla proposta da capogiro. Chissà se ne vedremo altre, ma nel frattempo lasciamola in pace con i propri sogni, magari in attesa di un’altra performance sexy e fuori di giri…