Alice Basso: via libera alle gambe in total white, é strepitosa – FOTO

L’influencer Alice Basso esordisce con uno scatto in total white mostrando le sue bellissime gambe come non ci fosse un domani.

Una vera star dei social network italiana, che poggia la sua fama su una delle piattaforme più gettonate degli ultimi anni, è la bellissima modella Alice Basso. Ad oggi la sua pagina Instagram è seguita da 125mila utenti, e lei, con il suo fare originale, sembra trovare ogni giorno la giusta ispirazione per soddisfarli con dei nuovi contenuti. In ognuno di questi è quasi sempre lei ad apparire nel ruolo di protagonista, come nel suo ultimo scatto dalle tinte volutamente “innevate”.

Alice Basso e lo scatto total white

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE BASSO🧜🏻‍♀️ (@alicebasso)

“Ci sarebbero state benissimo delle montagne innevate qui…” è utilizzando queste parole sognanti che la trentunenne influencer ha promosso la didascalia nel suo nuovo post. Ebbene, la scelta del suo particolare outifit in total white, mettendo in evidenza le sue gambe, non sembra essere dato dal caso. Con la nostalgia per la neve e le sue caratteristiche, Alice, indossa per l’occasione un lungo impermeabile bianco accompagnato da degli stivaloni adatti per attraversare incolume un torrente in piena.

Infatti, sarà lei stessa a concludere in seguito con un pensiero più realistico ed alquanto divertente: “Ma niente, al massimo posso avere del fango in giardino e un po’ di pozzanghere😅“. Nella speranza che prossimamente possa godere di qualche cima innevata la nota influencer troverà altrove un modo per divertirsi in queste infinite giornate di pioggia.