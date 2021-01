La bellissima modelle e influencer Viki Odintcova appare su una spiaggia sdraiata con un mini bikini che copre poco

L’influencer e modella Viki Odintcova condivide una foto su Instagram in cui appare meravigliosamente sensuale con indosso un bikini minuscolo. Si tira su il laccio del pezzo di sotto del bikini, facendo impazzire tutti i follower. Lei è davvero mozzafiato, un fisico scolpito, curve da urlo e viso perfetto. La bellezza russa non delude mai d’altro canto, nemmeno questa volta.

La modella russa Viki Odintcova sta facendo impazzire il web

La bellissima modella e influencer condivide scatti sempre più sexy sul suo profilo Instagram. Foto in lingerie super sexy, mini bikini che coprono ben poco, pose diverse in cui mostra gambe, addome e seno. Davvero la perfezione, ha tutto al posto giusto e i follower se ne sono accorti infatti commentano che è bellissima, stupenda. Ci sa davvero fare con la telecamera, attira a se l’obiettivo come una calamita. Il suo Lato B è ammirevole e anche il suo sguardo intenso e seducente.

Ha 27 anni ed è nata a San Pietroburgo. Lei è stata l’ex flirt di Fernando Alonso e si vocifera che abbia dato un ben servito al famoso calciatore Cristiano Ronaldo. A quanto pare lui le avrebbe scritto un messaggio su Instagram ma lei non lo ha degnato di uno sguardo. La bella modella è attratta da altro evidentemente ed appare come uno spirito libero, non sta dietro ai calciatori che si sa se ti ci fidanzi poi devi seguire i loro ritmi. Lei è bellissima, sexy e lavora tantissimo, non le importa di Ronaldo.

Chissà quanti altri uomini famosi ha catturato, eppure appare single al momento. Aspetterà l’uomo giusto, quello in grado di conquistarla nel modo che vuole e che sia adatto a lei. Rimaniamo tutti in attesa di vedere chi riuscirà a conquistare il cuore della bella russa.