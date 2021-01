Giulia De Lellis e il suo dramma: le conseguenze di un farmaco per acne. L’influencer ha da sempre problemi alla pelle e si sta curando, ma i medicinali che sta assumendo stanno avendo un risvolto inaspettato

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito quando aveva appena vent’anni e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Andrea Damante. La loro storia ha fatto sognare milioni di persone, ma si è conclusa amaramente un anno dopo e definitivamente alla fine dell’estate 2020, dopo l’ennesimo ritorno di fiamma che aveva reso felici i loro numerosi fans su Instagram. Giulia è molto seguita anche come singola e come influencer, e da diversi mesi ha deciso di parlare un po’ ai suoi followers dei suoi problemi con l’acne.

Giulia De Lellis e le conseguenze di un farmaco

Oramai da tempo sta provando diversi farmaci per risolvere questo problema che si porta dall’adolescenza, da un po’ sta sperimentando un nuovo farmaco che sta avendo delle conseguenze inaspettate. Infatti ieri su Instagram ha rivelato che non le entrano più i jeans e che ha messo su diversi chili da quando ha cominciato ad assumerlo. Un vero dramma per lei considerando il lavoro che fa, ma ha rivelato ai suoi fans di voler avere pazienza per vedere se riesce perlomeno a risolvere questo problema con la pelle.

Intanto è ancora in Svizzera a godersi le festività insieme agli amici e al suo nuovo fidanzato, Carlo Berretta.