L’ultimo scatto della cantautrice, Laura Pausini, lascia con il fiato sospeso suoi fan, in memoria della famosissima “jo la tengo como todas“.

La tanto amata cantautrice italiana, Laura Pausini, ha appena condiviso il suo nuovo scatto sul suo profilo ufficiale. Un’istantanea che in brevissimo tempo dalla sua pubblicazione ha già lasciato con il fiato mozzato i suoi fan. Il post ha ricevuto in un quart’ora oltre 10mila apprezzamenti. Ed in alcuni commenti a riguardo, sembra scorgere un richiamo al suo quotato rossore in seguito ad un live del passato che, come mai come all’epoca, l’avrebbe lasciata “scoperta.”

Leggi anche —>>> Laura Pausini, l’annuncio ai fan in abito trasparente – FOTO

Laura Pausini: “chi ha visto ha visto”, meravigliosa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Potrebbe interessarti anche —>>> Laura Pausini in giro per Roma di notte con il monopattino, bellissima-FOTO

“Jo la tengo como todas” è l’affermazione simbolo che la cantante ha pronunciato qualche anno fa nel mentre di un suo emozionante concerto. Mentre la sua voce varcava i limiti umani della profondità, il suo corpo trasmetteva un altro ed inaspettato messaggio. Il microfono tra le mani ed un vestito non perfettamente allacciato, ha regalato in diretta ai suoi fan uno spettacolo letteralmente mozzafiato.

Ebbene, dopo il vano tentativo di coprire l’imbarazzante varco lasciato dal suo vestito nero, in realtà Laura ha reagito con immensa ironia all’accaduto. Da qui nascerebbe dunque la sua celebre e spontanea, e soprattuto indimenticabile, esclamazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini)

Questa volta lo scatto su Instagram è soltanto un vago ricordo di quel momento. Eppure il bellissimo il maglioncino di Laura, indossato per la giornata di oggi, con al di sopra alcune tinte natalizie, riporta i suoi follower indietro di qualche anno e non senza un goliardico sorriso.