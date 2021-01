Lucilla Agosti, senza slip seduta sul water: “Sono sul trono”. E via ai commenti – FOTO

Lucilla Agosti sfodera tutte le proprie armi per “colpire” i followers. Lo scatto senza slip scatena le razioni del web. Bella da perdere la testa!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Agosti (@lucillagosti)

La speaker radiofonica di R101 non perde mai l’occasione di sfoderare davanti ai followers tutte le proprie armi. Nel giorno dell’Epifania, Lucilla Agosti ha tuttavia deciso di giocarsi una carta decisamente scioccante: quella dello scatto senza slip. Seduta su un water, la conduttrice sorride di fronte all’obiettivo della fotocamera, con fare provocatorio e ammiccante. “Il trono del successo è per pochi, ma quello del cesso è per tutti“: questo è quanto si legge nella didascalia del post. I fan, colpiti dall’audacia di Lucilla, la ringraziano facendole ottenere il boom di likes. “Come si fa a non amare questa donna“, è il commento divertito di un utente.

LEGGI ANCHE —> Annalisa, l’ultimo giorno di festa è da bollino rosso, scollatura pazzesca | FOTO

Lucilla Agosti, Instagram da bollino rosso: gli scatti in intimo