Carlo Conti, lutto per il conduttore | L’addio al famoso amico deejay – FOTO

Lutto per Carlo Conti: il conduttore di Affari Tuoi – Viva gli sposi dedica un post sul suo profilo Instagram per salutare il famoso amico deejay

È morto Riccardo Cioni, noto deejay toscano e amico di Carlo Conti. L’uomo è venuto a mancare all’età di 66 anni all’ospedale di Livorno, dove era ricoverato. A darne notizia sono stati la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti, come scritto in un post sulla pagina Facebook di Riccardo Cioni. “Strappato dai propri affetti familiari, a causa di breve ed improvvisa malattia non collegata alla recente epidemia, in data odierna alle ore 12.00, è venuto a mancare Riccardo Cioni. Ne danno notizia la moglie, il figlio, i cognati e i nipoti tutti“.

La carriera di Cioni era cominciata negli anni ’70 diventando tra i deejay più famosi in Toscana e poi in tutta Italia. Infatti, durante la sua carriera era divenuto celebre anche nel resto del nostro Paese in noto programmi tematici come Discoring.

Carlo Conti in lutto per la morte di Riccardo Cioni | L’addio all’amico deejay