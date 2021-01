Claudia Ruggeri, bellezza panoramica che va di brufoli: “Buona Epifania” – FOTO

Miss Claudia Ruggeri si rivolge ai follower di Instagram e propone un sorriso che va di brufoli nel giorno dell’Epifania

Era mancata all'”appello” di fine anno, un assenteismo inaspettato per i fan di Claudia Ruggeri che ora possono davvero esultare e sognare in grande. Dopo un anno turbolento, trascorso per lo più tra le mura di casa, piuttosto che in tv, da Claudia ci si attendeva il “fuoco d’artificio” di fine anno.

Così non è stato, ma non ha impiegato molto a scendere a compromessi con i suoi seguaci e accontentarli almeno nel giorno più “goloso” dell’anno: ovvero l’Epifania

Gli scatti solitari su Instagram conservano sempre un certo fascino e un talento smisurato, considerata una bellezza che brilla di luce propria. Non si considera inferiore a nessuna tra le concorrenti dell’alta moda. E la più evidente dimostrazione e quel sorriso quasi “immarcabile”, come “ciliegina sulla torta” di un panorama di forme incontenibili

Claudia Ruggeri, il sorriso cancella il “carbone” della calza

Potrebbe caderle il “mondo addosso”, ma Miss Claudia Ruggeri non si smentisce mai, grazie a quell’accesissimo sorriso, che la posiziona di diritto tra le preferenza più glamour e cliccate del contest dello spettacolo sui social network.

L’avvenenza di Claudia è conosciutissima in ambito Mediaset, grazie all’etichetta di cartelo, di cognata di Paolo Bonolis. Il fidanzato Marco Bruganelli, fratello di Sonia (moglie di Paolo) non è quasi mai il “capo espriatorio” delle foto postate su Instagram. Claudia preferisce la condizione di single sul web, proprio per mettere in risalto una bellezza colossale, accompagnata da un paesaggio fantastico di curve e forme fisiche da far venire il mal di testa.

La “temperatura” dei selfie più belli scattati il “dolce” compagnia diventa “bollente” quando fa coppia con la Croce o la Cremaschi di turno. Il tutto per regalare un sogno “irresistibile” ai fan che non smettono mai di seguirla.

In occasione dell’Epifania, l’atmosfera si surriscalda, mentre la “Befana esplosiva” di Miss Claudia appare felice per aver ricevuto la calza di cioccolato. Una giornata “che va di brufoli” commenta ironicamente su Instagram, mentre raccoglie l’ennesima “scorpacciata” di likes, a fronte di una bellezza intramontabile anche così