Amici 20, scoppia l’amore nel programma: effusioni inaspettate a letto. Sangiovanni e Giulia sono sempre più vicini: il primo bacio ha fatto sognare il pubblico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Ad Amici 20 è scoppiato l’amore tra la ballerina Giulia e il cantante Sangiovanni. Negli ultimi giorni i due ragazzi sono stati molto vicini: era palese che tra di loro stesse nascendo qualcosa, c’era una complicità importante che tutti nella casa stavano notando, e ovviamente anche loro. Dopo giorni di abbracci, di sguardi e di carezze, è successo quello che tutti stavano aspettando.

Giulia e Sangiovanni ad Amici 20 sempre più vicini: scatta il primo bacio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Mentre Sangiovanni riposava, Giulia è entrata in camera da lui e si è stesa nel letto al suo fianco. I due si sono abbracciati forte e lui le ha detto che non sarebbe mai riuscito a mandarla via. Poi allunga il cappuccio della felpa e così scatta il loro primo bacio. Dopo, Giulia corre a fare le prove saltellando per la gioia e comunica quanto accaduto ai suoi amici: “Ci siamo baciati, per me è stato il primo bacio. Pensavo di non darlo prima dei 40 anni e invece l’ho dato ora che ho 18“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official (@amiciufficiale)

Successivamente lei e Sangiovanni hanno avuto modo di parlare e lui le ha detto che non vuole distogliere l’attenzione dalla musica, così come lei non deve distoglierlo dalla danza. Poi se si innamoreranno follemente, chi vivrà vedrà.