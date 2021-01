Ballerina di successo degli anni 80’ e non solo: conduttrice, attrice, showgirl, cantante. Una vera icona della tv: sapete chi è?

Era una ballerina di successo degli anni Ottanta ma non solo, una vera icona di quegli anni per chi amava il mondo dello spettacolo. Un’artista con la A maiuscola che nel corso della sua carriera è stata conduttrice televisiva, ballerina, attrice, showgirl, cantante e conduttrice radiofonica.

Le sue canzoni ed i suoi balletti coinvolgono ancora intere generazioni, indelebili. Riuscite a riconoscerla quando era solo una ragazzina? I capelli sono quelli biondi di sempre, come lo sguardo e il sorriso che hanno fatto innamorare il pubblico italiano. È una vera superdonna tutta Made in Italy che oltre alla televisione ha fatto anche tanto teatro.

Oggi è anche maestra di danza in uno dei noti programmi Mediaset. Parliamo di Lorella Cuccarini. Oggi è abbastanza diversa, ma da quella foto che circola sul web ne sono passati di anni. Tanti i successi ed i programmi nei quali l’abbiamo vista.

Lorella Cuccarini, ballerina di successo degli anni 80′: la sua carriera

Lorella Cuccarini ci ha fatto sognare in tv. Prima ballerina di fila in tanti show come Sponsor City con Fabio Fazio, Te lo do io il Brasile con Beppe Grillo e Il tastomatto con Pippo Franco. È stata membro del corpo di ballo di Heather Parisi, con la quale oggi però pare non corra buon sangue, girando l’Italia e l’Europa fino alla popolarità grazia a Pippo Baudo, che “l’ha scoperta” facendola partecipare al varietà Fantastico per due edizioni.

Da quel momento in poi le porte della televisione per lei si sono spalancate con tantissimi programmi sia su Mediaset che sulla Rai. La sua La notte vola ha sbaragliato qualsiasi concorrenza e ancora oggi tutti la cantano. Negli anni novanta ha fatto coppia televisiva per lungo tempo con Marco Columbro conducendo sia Paperissima che Buona Domenica.

Nel 1993 è tornata insieme a Pippo Baudo alla conduzione del Festival di Sanremo. Diverse fiction di successo alle quali ha preso parte e innumerevoli programmi ha condotto nella sua lunga carriera.

Tra gli ultimi Nemicamatissima accanto ad Heather Parisi, la Vita in diretta con Alberto Matano e ora in Mediaset come maestra di danza ad Amici di Maria De Filippi.