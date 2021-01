Anna Tatangelo: cosa non sappiamo sulla storia d’amore con D’Alessio

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: scopriamo insieme tutti i segreti della loro storia d’amore ormai finita da mesi

Sono passati mesi ormai dalla loro separazione, ma a distanza di tempo il gossip ancora parla dei due cantanti. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio sono nel mirino da un po’ e il pubblico non si dà pace su come sia potuta finire la loro storia d’amore che ha fatto sognare milioni di italiani. Dopo quindici anni i due hanno deciso di lasciarsi ma di rimanere comunque in ottimi rapporti per il figlio che è il senso di ogni cosa. Scopriamo insieme qualche curiosità della loro storia, come e dove si sono conosciuti? Perché si sono separati più volte? Ecco la verità.

Anna Tatangelo: la verità su Gigi D’Alessio

Si sono incontrati per la prima volta ad un concerto. Anna Tatangelo ha chiesto una foto al cantante, già da un po’ famoso, e Gigi D’Alessio le ha chiesto: ” Tu sei la ragazza che ha vinto il Festival? Ho una canzone che ti vorrei far ascoltare”. Il titolo della canzone era Un nuovo bacio e la coppia, all’epoca solo lavorativa, duettò nel 2002. Quel brano fu un successo ma nessuno avrebbe pensato all‘inizio di una storia d’amore tra i due. Ad Anna Gigi era antipatico. “Ci siamo rivisti dopo un anno e Gigi ha detto a mio padre che mi voleva produrre. A me stava antipatico – spiega la donna – Ma nel 2005, dopo Ragazza di periferia, siamo partiti per un tour in Australia – continua – E ho iniziato a vederlo con occhi diversi. Facevamo delle lunghe chiacchierate…e abbiamo scoperto che l’antipatia nascondeva una simpatia”.

Più di una separazione

I due non si sono mai sposati, ma insieme hanno dato vita ad Andrea il loro figlio. Dietro la loro storia si sono nascosti tanti pettegolezzi riguardo alla differenza di età, al fatto che Gigi fosse più famoso di Anna. Ma i due non si fecero mai trasportare, fino al 2017 quando annunciarono la loro prima separazione. Dopo vari litigi e incomprensioni però riuscirono a tornare insieme, ma il 2020 è stato il capolinea del loro amore.

Rispetto, responsabilità, fiducia. Nonostante le varie incomprensioni i due continuano a sentirsi e vedersi. Lo fanno solo per tutelare il loro figlio o tra i due c’è ancora qualcosa?