Barbara D’Urso, la FOTO che ha scatenato il putiferio sul web

Barbara D’Urso ha postato una foto sul profilo social ma non è stata affatto apprezzata sul web. Il motivo è semplice.

Barbara D’Urso è sicuramente una delle conduttrici più seguite, sia sui social che in TV. La regina di Mediaset è infatti sempre impegnata con i suoi programmi che riscuotono molto successo. Pochi giorni e si riparte; la conduttrice infatti ricarica le pile per un 2021 che si preannuncia, dal punto di vista lavorativo, con i botti. Come ha documentato su Instagram, la D’Urso si sta godendo gli ultimi momenti in spiaggia. Ma una foto postata un giorno fa ha suscitato molte polemiche, il motivo è semplice nonché diffuso. Sono sempre più i personaggi noti e non solo che ritoccano le foto per apparire al meglio. Spesso però accade che la situazione sfugga di mano e che il risultato finale della foto non sia gradevole, anzi diviene un’immagine artefatta e presa di mira dal web. Come in questo caso, che la D’Urso si è trovata un boom di attacchi proprio su un selfie postato.

Barbara D’Urso e la foto incriminata: troppo ritoccata

La foto pubblicata – come anticipato sopra – nella giornata di ieri, vede protagonista Barbarella insieme al suo amico a quattro zampe, Argo. La stessa scrive accanto alle foto: Le facce di Argo ❤️❤️❤️ #dog #colcuore. Proprio le facce sono messe in discussione, ma non quella di Argo…in effetti, la conduttrice appare diversa dal solito, anche il naso ed il viso che risulta poco naturale. I commenti sono di vario genere; chi infatti punta sull’ironia scrivendo usalo un po’ di Photoshop…o ancora Mia nipote a 8 anni ha più rughe… altri che invece sottolineano l’eccesso di filtri usato dalla D’Urso.

La diretta interessata non risponde alle critiche dei suoi follower e continua con i suoi scatti che immortalano i momenti di vita quotidiana.