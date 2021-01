Giulia De Lellis, outfit per il ritorno a lavoro: mai stata così sexy – FOTO

Giulia De Lellis, outfit per il ritorno a lavoro: mai stata così sexy. L’influencer ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram

Giulia De Lellis è una delle influencer più amate del mondo del web. Ha esordito a Uomini e Donne quando aveva solo 20 anni: correva l’anno 2016 e lei scendeva le scale del programma di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante, nessuno sapeva che da lì a poche settimane sarebbe nata una storia che per anni ha fatto sognare migliaia di persone. Andrea e Giulia hanno vissuto una favola moderna, finita definitivamente alla fine dell’estate del 2020 dopo anni di tira e molla.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Giorgia Rossi, in rosso toglie il fiato: record di likes per l’ultimo scatto FOTO

Giulia De Lellis, che schianto nell’ultimo scatto pubblicato su Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103)

Ad unirli ora c’è solo Tommaso, il cagnolino che hanno preso insieme prima di lasciarsi, ma entrambi hanno intrapreso delle strade diverse con persone diverse. Giulia negli ultimi giorni è stata al centro delle polemiche per il viaggio in Svizzera fatto in occasione delle vacanze di capodanno, nonostante la pandemia mondiale e la richiesta di non andare da un comune all’altro durante le feste di Natale.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Grande Fratello Vip fuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Dopo una vacanza durata più di una settimana insieme ai suoi amici e al suo nuovo fidanzato Carlo Berretta, Giulia è tornata a casa e ha ripreso il suo lavoro. Lo scatto che ha pubblicato su Instagram oggi ha fatto impazzire tutti i suoi followers.