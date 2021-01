La bella conduttrice gira un video divertentissimo in cui appare prima in pigiama e poi con 7 cambi diversi, magnifica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Michelle Hunziker si cambia sette volte prima di riuscire a trovare l’outfit giusto. Appare in un video bellissima in tutte le versioni. Inizialmente con un jeans e maglioncino, poi con un abito bordeaux e tacchi a spillo, appare anche in versione signora altolocata con mocassini e pantaloni un pò retrò e anche in abito da sera con paiettes argento luccicanti. Nella didascalia scrive “Cosa vuoi che ci metto a cambiarmi? 1 secondo ” Ditemi che non vi è mai successo di cambiarvi 60 volte per tornare al look iniziale..!!”. In effetti capita spesso.

LEGGI ANCHE>>>Masterchef, parla Cannavacciuolo: Barbieri e Locatelli se ne vanno, che succede? – VIDEO

Michelle Hunziker con Roberto Bolle sul palco, un ricordo bellissimo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Federica Nargi resta solo con gli slip, tripudio di like: è standing ovation – FOTO

La conduttrice ha condiviso un ricordo di quando ha partecipato a Danza con me e ha ballato insieme al fantastico Roberto Bolle. I due hanno deliziato il pubblico con minuti intensi dedicati a una performance magnifica in cui hanno interpretato quattro musical diversi uno dietro l’altro. Abbiamo infatti sentito le canzoni e i balletti del magnifico musical La La Land, interpretato al cinema da i due fantastici attori Emma Stone e Ryan Gosling. Poi li abbiamo visti cantare due delle canzoni più memorabili e travolgenti di Mary Poppins, “Basta un poco di zucchero” e “Cam Caminì”. Sotto al ricordo di Michelle su Instagram, nel video delle prove, Bolle commenta scrivendo: “Michelle sei splendida! Ti adoro”.

Infine abbiamo sentito le canzoni di altri due musical, Top Hat e Cabaret. Interpretazioni bellissime e sorprendenti, Michelle canta e tira fuori una voce bellissima e anche Bolle. La conduttrice ricorda con grande nostalgia quei momenti sul palco e spera di poter tornare un giorno a Teatro. Sarebbe molto bello, per ora l’abbiamo vista recentemente in televisione con il programma da lei condotto, All Together Now.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Tuttavia non è lo stesso che vedere lei protagonista su un palco, ballare, cantare e recitare come solo lei sa fare. Sicuramente è tra le showgirl e conduttrici più apprezzate dello show business, è decisamente versatile e riesce a intrattenere il pubblico come nessun’altra.